Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, российский лидер давно был знаком с Доренко и всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию.

Накануне свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Он назвал Доренко талантливым журналистом и неравнодушным человеком, который любил Москву.

Российский журналист скончался вечером 9 мая. Прощание с ним состоится в воскресенье, 12 мая. Церемония начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище, затем его там же похоронят.

Доренко ехал на мотоцикле, и ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание, не справился с управлением байка и упал на трассе. ЧП случилось на Николямской улице в районе Земляного вала.

Причина смерти – разрыв аорты. Вскрытие проводилось ночью в морге при Троекуровском кладбище.

В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии. На нем видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.

Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.

На телевидение Доренко пришел 1 апреля 1985 года. За свою карьеру успел поработать на крупных телеканалах и радиостанциях. В журналистском цеху трудно найти человека, который не пересекался с ним в профессии.

Сергей Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". До этого он работал в "Русской службе новостей". Известность он получил в 1990-х, когда вел передачи "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко". В середине 2000-х он также вел программы "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы".

