Стала известна дата похорон Сергея Доренко

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, сообщает радиостанция "Говори Москва", где работал журналист.
Церемония начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище, затем его там же похоронят.
Российский журналист скончался вечером 9 мая. Доренко ехал на мотоцикле, и ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание, не справился с управлением байка и упал на трассе. ЧП случилось на Николямской улице в районе Земляного вала.
Причина смерти – разрыв аорты. Вскрытие проводилось ночью в морге при Троекуровском кладбище.
В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии. На нем видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.
Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.
В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям не исключили, что в столице могут увековечить память журналиста. Это произойдет, если с инициативой выступит журналистское сообщество.
Коллеги российского журналиста Сергея Доренко выразили в эфире телеканала Москва 24 соболезнования в связи с его смертью. Журналист Максим Шевченко назвал его очень ярким человеком, который в силу своего интеллекта и таланта "со стороны как бы смотрел на проходившую перед ним эпоху".
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов также выразил свои соболезнования. Он отметил, что мотоцикл был страстью Доренко.
Журналист Михаил Леонтьев выразил сожаление из-за случившегося. По его словам, Доренко был талантливым, естественным, нестареющим и не умеющий ни в чем себя останавливать человеком.
На телевидение Доренко пришел 1 апреля 1985 года. За свою карьеру успел поработать на крупных телеканалах и радиостанциях. В журналистском цеху трудно найти человека, который не пересекался с ним в профессии.
Сергей Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". До этого он работал в "Русской службе новостей". Известность он получил в 1990-х, когда вел передачи "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко". В середине 2000-х он также вел программы "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы".
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