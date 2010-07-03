Память о Сергее Доренко могут увековечить в Москве

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В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям не исключили, что в столице могут увековечить память журналиста Сергея Доренко. Это произойдет, если с инициативой выступит журналистское сообщество.

"Считаю, что это один из ярчайших представителей отечественной журналистики. Доренко был ярким, самобытным журналистом, ему удалось сохранить свое лицо. Поэтому я уверен, что журналистское сообщество выйдет с предложением увековечить память. Единственное, что от них будет зависеть расположение мемориальной доски. Москва, конечно же, поддержит их предложение", – цитирует РИА Новости председателя комиссии Евгения Герасимова.

Российский журналист скончался вечером 9 мая. Доренко ехал на мотоцикле, и ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание, не справился с управлением байка и упал на трассе. ЧП случилось на Николямской улице в районе Земляного вала.

Причина смерти – разрыв аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы. Вскрытие проводилось сегодня ночью в морге при Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении на сайте "Говорит Москва".



В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии. На нем видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.

Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.

На телевидение Доренко пришел 1 апреля 1985 года. За свою карьеру успел поработать на крупных телеканалах и радиостанциях. В журналистском цеху трудно найти человека, который не пересекался с ним в профессии. Журналист занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". До этого он работал в "Русской службе новостей". Известность он получил в 1990-х, когда вел передачи "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко". В середине 2000-х он также вел программы "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы".

