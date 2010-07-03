Названа причина смерти Сергея Доренко

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

При вскрытии у журналиста Сергея Доренко обнаружили гемотампонаду – скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в бюро судебномедицинской экспертизы. Радиостанции "Говорит Москва", в свою очередь, указывает, что Доренко умер от разрыва аорты.

Доренко скончался в четверг, 9 мая после аварии в Москве. По предварительной информации, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. При этом травмы, полученные при падении, не носили критического характера. Ему было 59 лет.

С вечера к портрету Сергея Доренко у входа на радиостанцию "Говорит Москва", где работал журналист, несут гвоздики. Цветы возлагают и на месте трагедии – на улице Земляной вал в районе дома 71.



Ушел из жизни известный журналист Сергея Доренко

По словам коллег, Сергей Доренко на здоровье никогда не жаловался, а вот мотоциклы были его страстью. Свой последний мотоцикл Доренко купил его всего две недели назад к открытию сезона. В Москве он по традиции начинается парадом мотоциклистов. Это мероприятие Доренко посещал регулярно.

На телевидение Доренко пришел 1 апреля 1985 года. За свою карьеру успел поработать на крупных телеканалах и радиостанциях. В журналистском цеху трудно найти человека, который не пересекался с ним в профессии. Журналист занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". До этого он работал в "Русской службе новостей". Известность он получил в 1990-х, когда вел передачи "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко". В середине 2000-х он также вел программы "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы".

Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Дату похорон объявят 10 мая.

В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии. На нем видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.

