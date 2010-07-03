Дочь Сергея Доренко прокомментировала отмену прощания

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинились за отмену церемонии прощания с отцом, которая должна была состояться 12 мая на Троекуровском калдбище. К ритуальному залу в воскресенье пришли около 200 человек, в том числе друзья и поклонники журналиста.

Как пояснила Екатерина Доренко, со следствием была договоренность, что они успеют провести экспертизу в срок. "Поэтому мы приехали, для нас это такой же шок, такое же горе", − рассказала дочь Доренко ТАСС.

По ее словам, на церемонию прощания пришли люди, "небезразличные к отцу, к его жизни, к его творчеству: его коллеги, одноклассники, однокурсники, просто люди, которые его помнят, любят". "Да, это целая эпоха. Мы не виноваты в переносе прощания", − заявила Екатерина Доренко. Она обратилась к собравшимся и извинилась за неожиданную отмену прощания. "Мы не могли повлиять на следственные действия", − подчеркнула она.

При этом Екатерина Доренко затруднилась ответить на вопрос о сроках завершения экспертизы. "По срокам я не знаю, это от меня не зависит. Я не могу повлиять на ход событий", − отметила она. Дочь журналиста также добавила, что отец не жаловался на здоровье и его смерть стала шоком для всех.

Утром 12 мая радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище не состоится, так как полиция запретила выдавать тело вдове журналиста. Как пояснил главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев, необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования.

Теле- и радиоведущий Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Журналисту стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. На кадрах, опубликованных телеканалом Москва 24, видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.

По результатам экспертизы, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.