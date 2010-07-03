Новые камеры фиксации нарушений ПДД установили по 24 адресам в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Камеры фотовидеофиксации установили по 24 адресам в Москве, где часто случаются ДТП, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Камеры следят за превышением скорости и нарушением разметки. В ЦОДД уточнили, что как правило, после установки камер аварий становится меньше.

По 24 адресам установили камеры фотовидеофиксации. Поставили их там, где слишком много ДТП. Следят за превышением скорости, нарушением разметки и т.д. Как правило, после установки камер нарушают реже, и аварий становится меньше.

⠀#цодд #камеры #безопасность #пдд pic.twitter.com/IJNLf33pkf — ЦОДД (@gucodd) October 16, 2019



Ранее сообщалось, что в России с 2021 года могут появиться умные "лежачие полицейские" с системой фото- или видеофиксаци. Они будут автоматически определять – поднимать барьер или нет.

В столичном наземном городском транспорте внедрят устройства, которые будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, сигнализирующие о его усталости. Камеры уже протестировали на нескольких маршрутах.