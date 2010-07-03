Новые камеры фиксации нарушений ПДД установили по 24 адресам в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Камеры фотовидеофиксации установили по 24 адресам в Москве, где часто случаются ДТП, сообщили в Центре организации дорожного движения.
Камеры следят за превышением скорости и нарушением разметки. В ЦОДД уточнили, что как правило, после установки камер аварий становится меньше.
Ранее сообщалось, что в России с 2021 года могут появиться умные "лежачие полицейские" с системой фото- или видеофиксаци. Они будут автоматически определять – поднимать барьер или нет.
В столичном наземном городском транспорте внедрят устройства, которые будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, сигнализирующие о его усталости. Камеры уже протестировали на нескольких маршрутах.