В Национальном союзе автомобилистов оценили запрет штрафовать водителей в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Национальном автомобильном союзе поддерживают указание ГИБДД не штрафовать водителей, если нарушение было заснято камерой на дороге во время тумана или сильного дождя. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент организации Ян Хайцеэр.

"Бесспорно, правильное и положительно решение. Единственное, оно фактически существует в качестве рекомендаций... Это все нужно узаконить. Большое количество автомобилистов попадают в щекотливые ситуации, когда нарушения не происходит, но на камере все это смазано. И людей приговаривают к штрафу", – сказал специалист.

По его словам, в противном случае на местах могут не соблюдать это указание.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Главное, чтобы это было не распоряжение, не указание, а решено именно на законодательном уровне. Тогда справедливость восторжествует.

При этом Хайцеэр добавил, что настоящие нарушения ПДД часто происходят в непогоду из-за нечитаемости знаков и незаметной дорожной разметки. Особенно это актуально, когда обильно идет снег.

"Например, когда завалило разметку и камера показывает, что человек одним колесом заехал на встречку. В жизни этой полосы не видно, а водителя все равно приговаривают к штрафу... Плохая погода – это как раз тот момент, когда нарушения очень часто бывают спорными", – пояснил эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Камеры призваны не собирать штрафы, а предупреждать аварии и спасать жизнь людей. Их основная задача – приучить граждан к порядку, чтобы они соблюдали правила.

Ранее ГИБДД направила в регионы указание, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя. Это было сделано с целью исключить проблемные аспекты в работе систем автоматической фиксации нарушений.

Уточняется, что штрафовать водителей запрещено, если из-за плохой погоды невозможно получить фотографию хорошего качества.

Также не следует штрафовать, если перед стационарной камерой отсутствует табличка 8.23 "фотовидеофиксация" или же граждане жалуются на неточность работы конкретной камеры.

Не стоит выносить штраф, если светофор отключен и движением управляет регулировщик, а также при проведении дорожных работ, но только если в зоне ремонта не введено временное ограничение скорости.

Специалисты такую идею одобряют, но, по их мнению, это не поможет водителям отменить уже вынесенные штрафы в спорных ситуациях. Кроме того, по словам экспертов, документ ГИБДД не имеет юридической силы, поэтому региональные управления ведомства не обязаны выполнять требования.

До этого сообщалось, что в России планируют внедрить электронную версию водительского удостоверения. Водители смогут предъявлять права, используя смартфон.

Также в ГИБДД предложили выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации. Это избавит от необходимости проходить медкомиссию.

Сейчас водители проходят медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении, замене и возврате водительского удостоверения.

Будущим водителям предоставят возможность оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. В случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора отрицательную оценку аннулируют.



