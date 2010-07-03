Водительские права можно будет предъявить со смартфона

В России планируют внедрить электронную версию водительского удостоверения. Водители смогут предъявлять права, используя смартфон, рассказал в интервью ТАСС начальник ГИБДД Михаил Черников.
"Сразу хочу сказать, что в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению", – отметил он.
Черников уточнил, что пока рано говорить о появлении электронных водительских удостоверений, поскольку еще предстоит провести модернизацию оборудования и внести изменения в нормативные правовые акты.
Также в ГИБДД предложили выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации. Это избавит от необходимости проходить медкомиссию.
Сейчас водители проходят медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении, замене и возврате водительского удостоверения.
Ранее глава ГИБДД рассказал, что будущим водителям предоставят возможность оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. В случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора отрицательную оценку аннулируют.
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