Водительские права можно будет предъявить со смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России планируют внедрить электронную версию водительского удостоверения. Водители смогут предъявлять права, используя смартфон, рассказал в интервью ТАСС начальник ГИБДД Михаил Черников.

"Сразу хочу сказать, что в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению", – отметил он.

Черников уточнил, что пока рано говорить о появлении электронных водительских удостоверений, поскольку еще предстоит провести модернизацию оборудования и внести изменения в нормативные правовые акты.

Также в ГИБДД предложили выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских прав после прохождения диспансеризации. Это избавит от необходимости проходить медкомиссию.

Сейчас водители проходят медкомиссию при поступлении в автошколу, при получении, замене и возврате водительского удостоверения.

Ранее глава ГИБДД рассказал, что будущим водителям предоставят возможность оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. В случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора отрицательную оценку аннулируют.