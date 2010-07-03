Будущие водители смогут оспорить результаты экзаменов

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Фото: Москва 24
ГИБДД даст возможность будущим водителям оспаривать результаты экзаменов на получение водительских прав. Предполагается аннулировать отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
"Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях", – приводит слова Черникова ТАСС.
Он отметил, что проект постановления, который предусматривает внесение изменений в правила проведения экзаменов, в том числе слияние "площадки" и "города", внесли на рассмотрение в правительство.
"Хочу сказать, что предлагаемые изменения направлены на проверку умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки", – подчеркнул Черников.
По его словам, если на сегодняшний день на экзаменах заранее определяется последовательность поворотов и разворотов, то, по новым правилам, их последовательность будет определяться экзаменатором в процессе.
Ранее сообщалось, что запись на прием в ГИБДД появилась на портале mos.ru. В разделе "Услуги и сервисы" можно выбрать время и отделение ГИБДД для получения или замены прав, оформления прав международного образца, сдачи экзамена, постановки автомобиля на учет, изменения учетных данных в случае продажи или хищения машины.
Обучаться в автошколе на управление автомобилем или мотоциклом можно с 16 лет. Сдать экзамен на категорию М и подкатегорию А1 можно также с 16 лет, на категории В и С – с 17 лет. Но получить права и начать управлять ТС можно только с 18 лет.
Водительское удостоверение действует 10 лет с момента оформления. После получения национальных водительских прав можно оформить международное водительское удостоверение.
В МВД России ранее рассказали, какие ошибки чаще всего допускают, сдавая экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Во время практического экзамена на "площадке" наибольшие сложности вызывают эстакада, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом. На практическом экзамене в условиях дорожного движения ("город") кандидаты в водители нередко забывают подать сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой. Многие также демонстрируют неуверенное управление машиной.
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