"Умные" видеокамеры появятся в столичном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В наземном городском транспорте появятся устройства, которые будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, сигнализирующие о его усталости. Камеры уже протестировали на нескольких маршрутах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что система основана на алгоритме нейросетей. Камера в режиме онлайн сканирует лицо. Устройство фиксирует частое зевание, определенное положение век, мимику и другое. Также камера следит, чтобы водитель во время поездки был сосредоточен на дороге.

Если водитель отвлекся за рулем или переутомился, в кабине прозвучит сигнал, а также сработает специальное световое оповещение.

Директор службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрий Ерзамаев сообщил, что благодаря системе планируется уменьшить количество аварий, связанных с человеческим фактором.

"Камеры видеонаблюдения уже успешно протестировали в транспорте разных маршрутов. В ближайшем будущем к этой системе подключат весь парк Мосгортранса. Это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев", – приводятся в сообщении его слова.

Ранее сообщалось, что в каждом вагоне поездов "Иволга" на МЦД появится от восьми до 11 камер, их также разместят снаружи составов и в кабинах машинистов. В семивагонных составах серии "Иволга 2.0" будет по 82 камеры, в шестивагонных составах "Иволга 1.0" – по 56. Это обеспечит безопасность в поездах.

Всего установят свыше 2,5 тысячи камер видеонаблюдения. В режиме онлайн записи будут передаваться на пульт управления в кабине машиниста. По запросу их могут направить в правоохранительные органы. Кроме того, для безопасности и профилактики вандализма в каждой "Иволге" на МЦД будут дежурить охранники.

