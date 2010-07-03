Сотрудники ЦОДД установили камеры по 27 адресам в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сотрудники Центра организации дорожного движения установили камеры по 27 адресам в Москве. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Как пояснили специалисты центра, камеры "фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на "красный". К сообщению прикрепили карту с указанием адресов, где расположены камеры. "Ничего от вас не скрываем", − заверили водителей представители ЦОДД.

Установили камеры по 27 адресам. Они фиксируют превышение скорости, выезд за стоп-линию и проезд на красный.



Нарисовали карту, чтобы вам было проще их найти. Ничего от вас не скрываем. pic.twitter.com/z8loNqlylE — ЦОДД (@gucodd) 7 сентября 2019 г.



Ранее ЦОДД сообщил, что в столице появились автомобили-парконы с предупреждающими надписями для водителей. Специальные наклейки должны напомнить автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В числе надписей – "Городская улица – не гоночная трасса", "Сбавьте скорость – сохраните жизнь", "Смотрите в боковые зеркала при перестроении!"