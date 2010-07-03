Умные светофоры появятся еще в девяти городах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Умные светофоры установят на территории еще девяти российских городов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.
"Это достаточно интересная тема, решающая вопрос заторов на транспортных магистралях в наших крупных городах. Буквально вчера мы как раз проводили переговоры, чтобы расширить географию этого проекта, определили еще девять городов, где японцы зайдут со своей технологией", – сказал министр.
Интеллектуальная система управления дорожным движением уже опробована в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Их также планируют установить в Перми, Ижевске, Тюмени, Екатеринбурге, Липецке, Гатчине и других городах.
Система распознает подъезжающие к тоннелю автобусы и автоматически показывает зеленый свет. Длительность работы того или иного сигнала в таких конструкциях может меняться в зависимости от загруженности дорог. Нужную информацию устройства считывают при помощи сенсорных экранов.
Благодаря новой системе время проезда существенно сократилось. До конца года ЦОДД собирается установить датчики примерно на 100 перекрестках.
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