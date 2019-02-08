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03:59

Японцы пообещали решить проблему пробок в крупных городах России

транспорт дороги

03:59

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

После успешного пилотного проекта в Воронеже, сократившего пробки на 20%, японская компания Kyosan Electric намерена расширить свое присутствие на российском рынке, сообщает РИА новости.

Как рассказал менеджер компании Ясухико Хомма, Kyosan Electric попробует решить проблему пробок уже в двух десятках российских городов.

Речь идет о системе "умных" светофоров. Длительность работы того или иного сигнала в таких конструкциях может меняться в зависимости от загруженности дорог. Нужную информацию устройства считывают при помощи сенсорных экранов.

По словам Хомма, с помощью такой технологии удается эффективно управлять красным сигналом, включая его только на нужное время. Это сокращает время ожидания на перекрестке.

Появление новинок ожидается в 24 крупных городах России.

Ранее сообщалось, что светофоры со светящимися опорами появились на 11 площадках в Москве в декабре. Эксперимент по подсветке светофоров запустили в 2016 году на пяти переходах. В итоге количество ДТП на этих участках снизилось почти до нуля.

транспорт дороги

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