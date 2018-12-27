11 светофоров со светящимся опорами установили в столице

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Одиннадцать светофоров со светящимися опорами появились в Москве в декабре. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Всего с начала года подсветка светофоров появилась на 59 адресах. Ее особенность в том, что она привлекает внимание водителей издалека, а также видна при осадках и тумане. Кроме того, прикрепленные к опоре светодиодные ленты, позволяют сократить число аварий.

"В первую очередь выбирают места, где по невнимательности водителей происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий", – сказано в материале.

Эксперимент по подсветке светофоров запустили в 2016 году на пяти переходах. В итоге количество ДТП на этих участках снизилось почти до нуля.

Ранее стало известно, что в Москве перенастроили работу светофоров на 212 пешеходных переходах. Это помогло сократить суммарное время ожидания пешеходов на 900 часов в сутки.