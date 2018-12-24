Пешеходы стали меньше ждать зеленого сигнала светофора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2018 году в Москве перенастроили работу светофоров на 212 пешеходных переходах. Эти меры сократили суммарное время ожидания пешеходов на 900 часов в сутки, передает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

На некоторых светофорах увеличилась длительность зеленого сигнала, а на других снизилось время ожидания.

Ранее на трех столичных перекрестках установили светофоры, позволяющие водителям и пешеходам двигаться одновременно на один разрешающий сигнал. Новые светофоры сократят среднее время ожидания для пешеходов в пиковые часы в несколько раз. Светофоры установлены на пересечении Волкова переулка с улицей Красная Пресня, Шмитовского проезда с улицей 1905 года и Старой Басманной с Токмаковым переулком.

