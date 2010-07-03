Умные "лежачие полицейские" могут появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Умные "лежачие полицейские" с системой фото- или видеофиксации могут появиться в России в 2021 году. Они будут автоматически определять – поднимать барьер или нет, рассказал ТАСС представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Ярослав Федосеев.
По его словам, проект проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ "Автонет". В случае одобрения, пилотные регионы могут определить уже в следующем году.
Принцип работы новой системы состоит в следующем: барьер интегрируют в систему фото- или видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не поднимается.
Также работа "лежачего полицейского" может основываться на получении телематических данных транспортного средства: попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД.
Специалисты считают, что такие искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40%. Также снизятся вредные выбросы, поскольку автомобилисту не придется разгоняться и тормозить.
Федосеев уточнил, что стоимость проекта может составить около 8 миллионов рублей. Первые опытные испытания уже прошли. Разработчики определяли оптимальное расстояние между камерами видеофиксации и барьером.
30 "лежачих полицейских" установят на шести улицах рядом с главным зданием МГУ. Там изменят скоростной режим движения транспорта, уменьшив его до 20 километров в час.
В пресс-службе ЦОДД пояснили, что это делается для безопасности пешеходов, поскольку там расположены учебные и жилые корпуса университета и по улицам гуляет большое количество людей.
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