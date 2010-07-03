Скоростной режим изменят на улицах рядом с главным зданием МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На шести улицах рядом с главным зданием МГУ изменят скоростной режим движения транспорта. Там же появятся "лежачие полицейские", сообщает Агентство "Москва".

С середины октября на улицах можно будет ездить с максимальной скоростью 20 километров в час. Сейчас разрешенная скорость – до 40 километров в час.

В пресс-службе ЦОДД пояснили, что это делается для безопасности пешеходов, поскольку там расположены учебные и жилые корпуса университета и по улицам гуляет большое количество людей.

Новые ограничения будут действовать на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского и на участке Университетской площади – от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.

Работы по замене дорожных знаков и установке 30-ти "лежачих полицейских" начнутся в ближайшее время.

Ранее в МВД заявили, что порог превышения максимально допустимой скорости могут уменьшить до 10 километров в час. Норму предлагается реализовать в новом кодексе, который готовит правительство.