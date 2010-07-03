На Дмитровском шоссе за пределами МКАД изменили скоростной режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЦОДД сообщил у себя в Twitter об изменении скоростного режима на Дмитровском шоссе за пределами МКАД.

"От МКАД до д. Грибки в обе стороны теперь можно ехать со скоростью 80 км/ч вместо 60", – сказано в сообщении.

Уточняется, что изменения касаются только основного хода, на дублерах ограничение осталось прежним.

На Дмитровском ш. за пределами МКАД изменили скоростной режим - от МКАД до д. Грибки в обе стороны теперь можно ехать со скоростью 80 км/ч вместо 60. Скорость увеличена только на основном ходу, на дублерах ограничение осталось прежним - 60 км/ч. pic.twitter.com/iXBJnZjb7J — ЦОДД (@gucodd) 1 сентября 2019 г.

Ранее ЦОДД призвал водителей быть внимательнее на дорогах в первые дни нового учебного года, особенно около школ. В центре объяснили, что после долгих каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения ПДД.