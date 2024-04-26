РБК: застреливших семерых человек военных передали военной полиции

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Российские солдаты Александр Осипов и Александр Кайгородцев, которые проходят в качестве подозреваемых по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, были переданы военной полиции. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. По информации издания, часть тел с огнестрельными ранениями и ожогами была найдена в разных местах еще 24 апреля. Как сообщает источник, в числе погибших также значится и глава сельской администрации Любовь Тымчак.

В полиции уточнили, что Кайгородцев ранее был судим за хранение и изготовление наркотиков в особо крупном размере, а также за убийство. При этом в 2021 году его также осудили за кражу.

Оба задержанных сознались в произошедшем, у военных при обыске нашли гильзы, пули и кольцо от гранаты, добавили в издании.

Ранее стало известно, что полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве главы поселка Абрикосовка в Херсонской области. При этом собеседник РИА Новости опроверг информацию, опубликованную в некоторых СМИ, что задержанные якобы являются российскими военными.

Источник уточнил, что подозреваемые хотели поселиться в поселке, но глава поселка сказала, что пустых домов нет. После этого фигуранты дела ее убили. Затем мужчины якобы сожгли два дома при помощи топлива и гранат, а также попытались поджечь еще один.

