Движение транспорта ограничат из-за репетиции к параду Победы в Москве с 16:30

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре и на юго-востоке Москвы 26 апреля из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Проезд для водителей будет перекрыт на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16:30 до 19:00. Кроме того, с 17:30 до завершения репетиции нельзя будет осуществлять движение на некоторых центральных набережных.

Повторно перекроют движение с 23:30 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, а также с 22:30 до завершения репетиции на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. При этом в районе Таганской площади с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля реализуют двустороннее движение. В департаменте предупредили, что на вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 27 апреля.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Дептрансе добавили, что в центре и на юго-востоке Москвы будут временно перекрыты подземные пешеходные переходы. 26 апреля ограничения для пешеходов будут действовать на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17:30 до окончания мероприятия, на участке Садового кольца от "Маяковской" до Нового Арбата и на Новом Арбате – с 22:00 до окончания мероприятия. Однако подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе "Маяковской".



телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Также 26 апреля с 15:00 до конца мероприятия изменятся маршруты в центре, на востоке и юго-востоке Москвы. Например, в этот период полностью будут отменены рейсы 024 и 74. В Дептрансе рекомендовали пассажирам пользоваться метро и МЦД.



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В марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники, а также авиация будут задействованы в параде Победы на Красной площади в 2024 году. В шествии примут участие военные полки, батальоны, роты, разделенные по видам войск ВС РФ, бойцы СВО, женщины, находящиеся на службе, представители суворовских, кадетского, нахимовского и музыкального училищ, юнармейцы, казаки и сводный военный оркестр.