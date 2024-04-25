Маршруты транспорта на набережных Москвы-реки изменятся 29 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На набережных Москвы-реки 29 апреля с 06:30 до конца проведения спортивного мероприятия изменятся маршруты наземного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, автобус м5 вместо Комсомольского проспекта пойдет по Большой Пироговской улице. Маршруты 220 и с249 вместо Фрунзенской набережной будут курсировать по дублеру Комсомольского проспекта. Автобус 51 пойдет от 138-го квартала Выхина до станции метро "Таганская" вместо Народной улицы.

Кроме того, маршрут с755 будет следовать на участке от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" вместо МЦК Новохохловская. Вместо Фрунзенской набережной автобусы пойдут по Комсомольскому проспекту, в сторону центра будет заезжать к метро "Парк Культуры".

Маршрут с856 поедет от метро "Нагатинский Затон" до "Таганской" вместо Котельнической набережной. Автобус 379 вместо Фрунзенской набережной поедет по Большой Пироговской улице, заключили Дептрансе.

Ранее стало известно, что в столице запустят автобусы-экспрессы до 17 кладбищ на Вербное воскресенье. По данным Дептранса, проезд на маршрутах бесплатный, за исключением автобусов 54, 228, 242 и 520, в них действует оплата по обычному городскому тарифу.