Поезда Мосузла будут останавливаться возле храмов и кладбищ в православные праздники

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Пригородные поезда Мосузла будут совершать дополнительные остановки на станциях рядом с храмами и кладбищами в Вербное воскресенье и на Пасху. Соответствующая информация появилась на официальном сайте РЖД.

Речь идет о станциях рядом с храмами и кладбищами, которые будут открыты для массовых посещений 28 апреля и 5 мая. Так, дополнительные остановки назначат 43 пригородным составам:

18 поездам дальних диаметральных маршрутов с Савеловского на Белорусское направление и в обратную сторону – остановки на платформах Отрадное или Здравница;

14 поездам на Павелецком направлении – остановки в Чертанове, Калинине или Булатникове;

6 поездам на Рижском направлении – остановки на станциях Миитовская или Троицкая;

5 поездам на Киевском направлении – остановка в Алабине.

Ранее стало известно, что расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится в период с 20 по 21 апреля. В Дептрансе отметили, что это связано с обновлением инфраструктуры на участке между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом-Крюковом.

Проезд в экспрессах из области до Зеленограда-Крюкова с 10:00 до 14:00 будет осуществляться по билетам обычных электропоездов.

