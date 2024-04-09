Расписание изменится на двух направлениях МЦД-3 13–14 и 20–21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится 13–14 и 20–21 апреля. Это связано с проведением работ по обновлению инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюковом и Ленинградским вокзалом. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что на Ленинградском направлении в эти дни с 10:00 до 12:30 изменится движение электричек на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюкова и обратно. Пассажиров призвали для проезда пользоваться компенсационными маршрутами.

Также Дептранс указал дополнительные изменения на Ленинградском направлении:

поезда из области будут следовать только до Зеленограда-Крюкова с увеличенным интервалом до 50 минут;

в остальное время интервалы движения частично увеличат до 20 минут;

часть поездов отменят.

В департаменте добавили, что проезд в экспрессах из области до Зеленограда-Крюкова на период с 10:00 до 14:00 будет осуществляться по билетам обычных электропоездов.

На Казанском направлении МЦД-3 поезда будут курсировать от и до Казанского вокзала и Электрозаводской с интервалами до 20 минут.

Ранее сообщалось, что 10 апреля с 00:40 до 10:40 поезда Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 будут курсировать по измененному расписанию. Также интервалы на двух направлениях увеличат до 15 минут, в том числе в утренний час пик. Некоторые электрички будут ездить только от Савеловского и Белорусского вокзалов и обратно.