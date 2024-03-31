Два транспортных хаба переименовали в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Два транспортных хаба в районе "Москва-Сити" по просьбам москвичей переименовали. Их новые названия – Москва-Сити и Деловой центр, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Москва-Сити объединяет городской вокзал МЦД-4 (бывшая платформа Тестовская), городской вокзал МЦК (бывшая станция Деловой центр МЦК) и метро (бывшая станция "Международная" Филевской линии). Деловой центр объединяет три станции Большой кольцевой, Солнцевской и Филевской линий метро (бывшая станция "Выставочная").

По данным ведомства, специалисты уже начали менять навигацию, скоро изменения добавят на указатели во всем городском транспорте. При едином стандарте в названиях транспортных узлов пассажирам легче ориентироваться при построении маршрутов, добавили там.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что решение о переименовании приняли, поскольку жители при поездках в Сити используют именно эти названия. Теперь им будет проще ориентироваться, уточнил он.

"Доступный транспорт и понятная навигация – ключевые параметры, которых мы придерживаемся, развивая диаметры", – заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что в параде трамваев, который пройдет в столице 6 апреля, примут участие 12 исторических вагонов отечественного и иностранного производства. Мероприятие приурочено к 125-летию запуска первых электрических трамваев в Москве. Как рассказал Ликсутов, колонна впервые проедет по одной из старейших линий на Лесной улице, а затем составы остановятся на площади Тверская Застава около Белорусского вокзала.