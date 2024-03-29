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29 марта, 07:15

Транспорт

Расписание поездов на МЦД-3 изменится на Ленинградском и Казанском направлениях

Расписание поездов на МЦД-3 изменится на Ленинградском и Казанском направлениях

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Расписание поездов по третьему диаметру на Ленинградском и Казанском направлениях изменится в выходные, 30–31 марта. Составы не будут ходить между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом.

Поезда из области доедут только до станции Крюково. На Казанском направлении поезда будут следовать с увеличенным интервалом от Казанского вокзала и Электрозаводской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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