02 октября, 19:19Транспорт
Свыше 140 млн пассажиров перевезли "Ласточки" на Ленинградском направлении за восемь лет
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко
Скоростные пассажирские электропоезда "Ласточка" на Ленинградском направлении перевезли свыше 140 миллионов человек за восемь лет. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МТППК.
1 октября исполнилось восемь лет с того момента, как скоростные поезда начали ходить по маршрутам из Москвы до Твери и станции Зеленоград-Крюково.
"Обслуживание современным подвижным составом осуществляется практически на всех рейсах до Подсолнечной и Клина, а также на 90% рейсов Москва – Зеленоград-Крюково", – сообщается в публикации.
Кроме того, некоторые составы следуют из столицы до станций Конаково, Бологое и Торжок в Тверской области.
В конце минувшего лета скоростные поезда присоединились к МЦД-3. Они вместе с "Иволгами" и ЭП2Д ходят на участке Зеленоград-Крюково – Останкино.
"Ласточки" имеют следующие преимущества:
- улучшенная шумоизоляция вагонов;
- мягкие сиденья с откидными столиками;
- системы климат-контроля и обеззараживания воздуха;
- розетки для зарядки электронных устройств в каждом вагоне;
- дополнительные места для багажа и велосипедов.
Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург запланирован до 2030 года. Уточняется, что линия позволит эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодня в России подобных дорог нет.
ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.
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