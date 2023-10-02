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02 октября, 19:19

Транспорт

Свыше 140 млн пассажиров перевезли "Ласточки" на Ленинградском направлении за восемь лет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Скоростные пассажирские электропоезда "Ласточка" на Ленинградском направлении перевезли свыше 140 миллионов человек за восемь лет. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МТППК.

1 октября исполнилось восемь лет с того момента, как скоростные поезда начали ходить по маршрутам из Москвы до Твери и станции Зеленоград-Крюково.

"Обслуживание современным подвижным составом осуществляется практически на всех рейсах до Подсолнечной и Клина, а также на 90% рейсов Москва – Зеленоград-Крюково", – сообщается в публикации.

Кроме того, некоторые составы следуют из столицы до станций Конаково, Бологое и Торжок в Тверской области.

В конце минувшего лета скоростные поезда присоединились к МЦД-3. Они вместе с "Иволгами" и ЭП2Д ходят на участке Зеленоград-Крюково – Останкино.

"Ласточки" имеют следующие преимущества:

  • улучшенная шумоизоляция вагонов;
  • мягкие сиденья с откидными столиками;
  • системы климат-контроля и обеззараживания воздуха;
  • розетки для зарядки электронных устройств в каждом вагоне;
  • дополнительные места для багажа и велосипедов.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург запланирован до 2030 года. Уточняется, что линия позволит эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодня в России подобных дорог нет.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Беспилотные "Ласточки" появятся в Москве в 2024 году

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