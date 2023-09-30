Китайские железные дороги установили суточный рекорд пассажироперевозок

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Китайские железные дороги установили национальный рекорд пассажироперевозок. За день ими воспользовались более 20 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС.

За один день 29 сентября китайские железные дороги установили суточный рекорд. Ими воспользовались 20,098 миллиона пассажиров.

"Впервые в истории количество пассажиров, отправленных железными дорогами за один день, превысило 20 миллионов", – говорится в сообщении компании.

Пик пассажиропоток пришелся на Праздник середины осени, сразу после которого в стране начинаются выходные по случаю Дня образования КНР.

Ожидается, что в субботу китайские железные дороги перевезут еще 17,6 миллиона пассажиров, для чего потребуется 12 180 пассажирских поездов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что роль Дальнего Востока для будущего России в мире является великой, поскольку там находятся важные стратегические предприятия, железные дороги и полезные ископаемые. Он подчеркнул, что опережающее развитие Дальневосточного региона стало приоритетом страны.