В РЖД разъяснили новые правила проезда в поездах

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Российские железные дороги (РЖД) рассказали о новых правилах в поездах дальнего следования, которые начнут действовать в сентябре этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

В правилах учли пробелы, которые зафиксировали при регулировании вопросов перевозки пассажиров. В них внесли положение об обязанности граждан соблюдать требования транспортной безопасности. Пассажиры, которые отказались проходить досмотр, не допускаются до проезда.

"Четко прописан перечень документов, на основании которых осуществляется оформление билетов на поезда дальнего следования. Урегулирована ситуация покупки билета при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении (в течении 90 дней допускается использование этих документов)", – говорится в сообщении.

Также в правилах закрепили право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки во время обеда. Кроме того, гражданам разрешат провозить мелких собак без клеток по правилам для крупных животных.

В частности, будет запрещено высаживать из поезда безбилетного пассажира до 16 лет, контролеры должны будут передать его органам внутренних дел. В сообщении добавляется, что в поездах дальнего следования запретят использовать музыкальные инструменты.

Ранее сообщалось, что холдинг "Синара – транспортные машины" (СТМ) планирует выпустить прототип высокоскоростного электропоезда в 2027 году.

До этого стало известно, что два новых туристических поезда "По Золотому кольцу" и "К северному сиянию" будут запущены с 3 ноября и отправятся из Москвы.

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