РЖД запустят два туристических поезда из Москвы 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два новых туристических поезда "По Золотому кольцу" и "К северному сиянию" будут запущены с 3 ноября и отправятся из Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог (РЖД).

"Утвердили график турпоездов до конца текущего и на весь следующий год. Лето почти закончилось, но это не помеха новым путешествиям и новым планам на отдых. Уже сейчас можно подобрать интересный вариант поездки на осенние и зимние выходные или продолжительный отпускной круиз. Выбор огромен: от новых маршрутов до регулярных", – указано в сообщении.

Отмечается, что в маршрут "По Золотому кольцу" войдут остановки в Ярославле, Иванове, Владимире, Суздале или Муроме. Поезд "К северному сиянию" проследует с остановками в Петрозаводске, Мурманске и Вологде.

В следующем году пассажиры также смогут посетить Сызрань, Тольятти и Самару, эти остановки войдут в тур "Жигулевские выходные", а во время тура "Две губернии" все желающие смогут посетить Воронеж и Липецк, добавили в компании.

При этом регулярные туристические поезда продолжат доставлять пассажиров на Кавказ, в Карелию, Сибирь, Тамань и другие места, подчеркнули в РЖД.

Также этой зимой пассажиры, предпочитающие активный отдых, смогут отправиться на "Лыжных стрелах" к горнолыжным курортам "Хибины" в Мурманской области, "Роза Хутор" в Краснодарском крае и "Холдоми" в Хабаровском крае.

Билеты на туристические маршруты должны приобретаться за 120 суток до поездки, резюмировали в РЖД.

Ранее сообщалось, что РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования, в том числе и на южные направления. Это связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. В компании пообещали, что в ближайшее время продолжат снимать ограничения и на другие популярные у пассажиров направления.



РЖД увеличат глубину продаж на некоторые южные поезда до 90 суток