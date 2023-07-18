"Ночной экспресс" будет запущен между Москвой и Санкт-Петербургом 24 июля

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Электропоезд "Ночной экспресс" начнет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с 24 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Отмечается, что ГТЛК предоставила перевозчику 28 пассажирских вагонов, что позволило сформировать два состава для пассажиров.

"Ночной экспресс" будет ходить между городами ежедневно, добавили в пресс-службе. Первый экспресс отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля в 01:05, он будет состоять из 13 вагонов, два вагона будут отведены под категорию "СВ", 10 вагонов-купе и один штабной.

"Отправление поездов из Москвы и Санкт-Петербурга будет производиться с Ленинградского и Московского вокзалов", – сообщила компания.

Вагоны для экспрессов были произведены на Тверском вагоностроительном заводе, резюмировали в ГТЛК.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует запустить из Москвы два новых туристических поезда весной 2024 года. С 27 апреля следующего года пассажиры смогут проехать на поезде "Две губернии". Он проследует по маршруту Москва – Воронеж – Липецк – Москва.

С 31 мая 2024 года компания запустит маршрут Москва – Сызрань – Тольятти – Москва. По нему будет курсировать поезд "Жигулевские выходные".



"Ночной экспресс" запустят между Санкт-Петербургом и Москвой