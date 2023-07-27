В РЖД хотят создать Единый диспетчерский центр управления движением поездов в Сербии

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Компания РЖД намерена запустить Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) управления движением поездов в Сербии. Проект хотят реализовать до 2025 года. О своих планах представители РЖД рассказали в рамках саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.

"Разработана проектная документация по созданию ЕДЦ по управлению движением поездов в Сербии. 21 декабря 2022 года в Белграде подписано соглашение на строительство. Реализация проектов планируется в течение 2023–2025 годов", – передает ТАСС сообщение компании.

Ранее стало известно, что РЖД в 2024 году планируют вложить в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) рекордные за все годы около 400 миллиардов рублей собственных средств.

Второй этап развития Восточного полигона рассчитан до 2024 года и предполагает прирост пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. Комплекс действий обеспечат рост грузового потока к морским портам. Кроме того, изменится структура грузоперевозок в целом, так как увеличатся транзитные контейнерные перевозки.



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