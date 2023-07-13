РЖД протестируют квантовые технологии на полигоне МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские железные дороги заявили о планах протестировать квантовые технологии на полигоне Московского центрального кольца. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД со ссылкой на слова первого замглавы компании Сергея Кобзева.

Он рассказал, что полигоны МЦК будут использовать там, где связь будет осуществляться между "Ласточкой" с функцией "автомашинист" и центром управления движением.

"РЖД располагают одним из самых крупных в стране комплексов IT и связи, а это более 75 тысяч километров волоконно-оптических линий. Новые вызовы требуют от нас обеспечивать безопасность для наших пассажиров и клиентов. Второе – движение поездов", – поделился Кобзев.

По его словам, компания также планирует внедрить беспилотный транспорт, где также найдут применение технологии ИИ и квантовых коммуникаций.

Ранее замгендиректора компании Евгений Чаркин рассказал, что РЖД могут продавать в электронном виде 100% билетов. Вместе с этим он уточнил, что есть пассажиры, которые пока к этому не готовы.

