Поезда между РФ и Таджикистаном начнут курсировать с 16 августа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном с 16 августа, сообщает пресс-служба РЖД.

Состав будет следовать по маршруту Куляб – Волгоград, отправляясь один раз в неделю. Со станции Куляб он будет отходить по вторникам, а из Волгограда – по пятницам.

Ранее сообщалось, что железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа. Оно было временно приостановлено с 17 марта 2020 года.

Курсировать начнут поезда № 329/330 Душанбе – Волгоград с отправлением один раз в неделю из Душанбе по вторникам и из Волгограда – по пятницам. С 7 сентября начнут ходить поезда № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам и из Волгограда – по субботам.