Херсонская область возобновит грузовое ж/д сообщение с Крымом

Херсонская область возобновит грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Как заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, железная дорога цела и уже скоро составы пойдут из Херсона.

Позднее будет запущено и движение пассажирских составов. Сообщение между Херсоном и Крымом было прервано Киевом восемь лет назад, с тех пор оно не восстанавливалось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.