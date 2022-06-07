"Московский патруль": полицейские разберутся в обстоятельствах ДТП с Долецкой в Москве

Столичные полицейские разберутся в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадала журналистка Алена Долецкая. В центре Москвы на пешеходном переходе женщину и ее помощника сбил курьер на электровелосипеде.

Он скрылся с места происшествия, а у Долецкой диагностировали перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

