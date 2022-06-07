Два человека пострадали в ДТП на Новом Арбате. Уточняется, что авария случилась в районе площади Свободной России. Там столкнулись 4 машины.

По словам очевидцев, один из водителей совершил неосторожный маневр и задел автомобиль в соседнем ряду. Тот от удара выехал на встречную и столкнулся еще с двумя легковыми машинами. Пострадавших передали медикам.