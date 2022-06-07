В Роскачестве назвали способы оплатить подписку на зарубежные сервисы

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Официального способа оплатить подписку на западные сервисы в настоящее время нет, однако пользователи могут попробовать ряд вариантов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Пользователь может попросить о помощи живущее за границей доверенное лицо, которое оплатит зарубежный сервис своей банковской картой.

Существуют также фирмы-посредники, которые предоставляют такие услуги. Однако они работают "на честном слове и личном доверии". Кроме того, компании предлагают переводы за рубеж с комиссией 10–40%.

"Но стоит понимать: вы берете на себя всю ответственность за предоставление данных своего аккаунта третьим лицам и неизвестно, как в дальнейшем может быть использована эта информация", – подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Вместе с тем эксперты рекомендовали не верить объявлениям в мессенджерах и социальных сетях, в которых люди предлагают якобы знакомого человека, который может оплатить подписку. Мошенническими являются и сообщения о продаже доступов к зарубежным цифровым сервисам – Netflix, Spotify, Megogo, Deezer и другим. Дело в том, что пользовательские соглашения во всех сервисах запрещают продажу аккаунтов.

Владельцы устройств Apple же могут попробовать оплатить подписку через App Store. Пополнить аккаунт можно через мобильные номера некоторых операторов.

Ранее эксперты предупредили о схемах мошенничества с оплатой в PlayStation Store. Злоумышленники на фишинговом сайте PlayStation Store предлагали пользователям купить подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в магазине на сумму от 2,5 до 6 тысяч рублей. После перехода потенциальных жертв по фиктивной ссылке для оплаты мошенники получали данные банковских карт и снимали с них средства.

