ЕС рассчитывает перейти на единый тип зарядных устройств в 2024 году

16:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного политического соглашения по единым технологическим требованиям к зарядным устройствам для гаджетов. Об этом сообщает "Интерфакс".
В настоящий момент Европарламент и 27 стран Евросоюза рассчитывают перевести планшеты, смартфоны, цифровые камеры и иные устройства на порт USB Type-C к осени 2024 года.
Помимо этого, за 40 месяцев с момента вступления в силу директивы требуется адаптировать к новым требованиям портативные компьютеры.
В Европарламенте подчеркивают, что вводимые правила позволят ограничить необходимость приобретать новые зарядки при каждой покупке гаджетов. За счет этой меры ЕС планирует сэкономить до 250 миллионов евро в год из средств покупателей.
Свою роль в принятии решения сыграл и экологический вопрос: ежегодно в Европе выбрасывается порядка 11 тысяч тонн зарядных устройств.
В мае инсайдер Мин-Чи Ко сообщил, что Apple в ближайшие годы может полностью отказаться от разъема Lightning в устройствах своего производства. Американская компания будет выпускать наушники, клавиатуры и мыши с интерфейсом USB-C.
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