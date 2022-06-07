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Технологии

16:51

ЕС рассчитывает перейти на единый тип зарядных устройств в 2024 году

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного политического соглашения по единым технологическим требованиям к зарядным устройствам для гаджетов. Об этом сообщает "Интерфакс".

В настоящий момент Европарламент и 27 стран Евросоюза рассчитывают перевести планшеты, смартфоны, цифровые камеры и иные устройства на порт USB Type-C к осени 2024 года.

Помимо этого, за 40 месяцев с момента вступления в силу директивы требуется адаптировать к новым требованиям портативные компьютеры.

В Европарламенте подчеркивают, что вводимые правила позволят ограничить необходимость приобретать новые зарядки при каждой покупке гаджетов. За счет этой меры ЕС планирует сэкономить до 250 миллионов евро в год из средств покупателей.

Свою роль в принятии решения сыграл и экологический вопрос: ежегодно в Европе выбрасывается порядка 11 тысяч тонн зарядных устройств.

В мае инсайдер Мин-Чи Ко сообщил, что Apple в ближайшие годы может полностью отказаться от разъема Lightning в устройствах своего производства. Американская компания будет выпускать наушники, клавиатуры и мыши с интерфейсом USB-C.

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