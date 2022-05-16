Apple перестанет выпускать устройства с разъемом Lightning

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Американская компания Apple в ближайшие годы может отказаться от разъема Lightning в устройствах. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на инсайдера Мин-Чи Ко.

По его словам, компания будет выпускать наушники, клавиатуры и мыши с интерфейсом USB-C.

Apple также планировала отказаться от физических разъемов, однако сегодня нет возможностей запустить данный процесс. Как отметил инсайдер, с передачей данных и зарядкой без проводов могут быть связаны определенные проблемы.

Ранее корпорация Apple объявила о прекращении производства плееров iPod. На сегодняшний день воспроизведение аудио доступно как на смартфонах корпорации, так и на планшетах, смарт-часах и видеоустройствах Apple TV.

