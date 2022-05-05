В гаджетах Apple обнаружили уязвимость, связанную с кражей данных

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Специалисты по информационной безопасности обнаружили в новых гаджетах Apple уязвимость Augury, связанную с кражей данных пользователей. Об этом сообщает портал TechRadar.

Уточняется, что уязвимость нашли только в фирменных процессорах Apple. Эксперты отмечают, что она основана на механизме предварительной выборки Data Memory-Dependent Prefetcher (DMP).

С помощью DMP процессоры просматривают память и определяют необходимость делать предварительную выработку, в ходе которой может произойти утечка данных.

Эксперты пояснили, что процессоры Apple M1, M1 Max и A14 установлены в компьютерах, планшетах, а также в смартфонах.

Ранее эксперт компании "Код безопасности" рассказал, что злоумышленники могут следить за пользователем смартфона через уязвимости в гаджете. Для этого обычно используется вредоносная ссылка, по которой переходит жертва. В результате в устройстве появляется невидимая библиотека, которая отслеживает, что происходит со смартфоном.

