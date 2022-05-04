Эксперт рассказал, что делать в случае потери смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чтобы найти потерянный телефон, можно воспользоваться специальной функцией на устройстве, а в крайнем случае обратиться в полицию. Об этом в беседе с RT рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.

"В случае потери заблокированного смартфона нужно позвонить на телефон: можно как минимум услышать где-то рядом звонок или нашедший сможет на него ответить. Дальше следует включить режим потери", – сказал он, отметив, что у устройств Apple данный режим вшит в ПО, а на Android необходимо устанавливать отдельное приложение.

Если этот способ не помог, то остается идти в полицию. Там нужно будет написать заявление, описав внешний вид устройства, его серийный номер, а также место пропажи.

Если человек нашел чужое устройство, то ему не следует искать владельца самостоятельно. Правоохранители могут увидеть в этом преступные действия. Находку лучше отдать охранникам в случае ее обнаружения на территории частной организации или полиции, когда устройство найдено в общественном месте. При этом у принимающего можно попросить расписку с указанием особенностей состояния устройства и времени его передачи.

Ранее эксперт компании "Код безопасности" рассказал, что злоумышленники могут следить за пользователем смартфона через уязвимости в гаджете. Для этого обычно используется вредоносная ссылка, по которой переходит жертва. В результате в устройстве появляется невидимая библиотека, которая отслеживает, что происходит со смартфоном.

