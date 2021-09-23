Эксперт рассказал, как сэкономить при покупке телефона

08:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Часто при покупке мобильного телефона продавцы предлагают дополнительные опции и аксессуары. Аналитик Telecom Daily Илья Шаталин отмечает, что многие покупатели просто не знают настоящую стоимость чехла или защитного экран и не могут разобраться в условиях страховки от кражи, существенно переплачивая. Об этом он рассказал агентству "Прайм".
"Многим навязывают страховку от кражи телефона. Вроде, на первый взгляд, полезная услуга. Но в договоре страхования есть условие, согласно которому стоимость телефона будет возвращена только если кража была совершена из квартиры. Абсурдность и надуманность подобного требования очевидна: кто будет оставлять мобильный телефон дома, если его специально покупают, чтобы всегда носить с собой?" – подчеркивает Шаталин, говоря о бессмысленности таких страховок.
По словам эксперта, нередко продавцы пользуются неопытностью покупателей и предлагают установить "пакет программного обеспечения".
"Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон элементарные вещи – обычные бесплатные плееры, файловые менеджеры, приложения соцсетей и онлайн-банкинга", – пояснил Шаталин.
Аналитик рекомендует приобретать телефоны и аксессуары к ним онлайн, заказав доставку в пункт выдачи, где можно сразу проверить работоспособность устройства.
Ранее специалисты Роскачества обновили рейтинг дешевых смартфонов, назвав лучшие модели, доступные для покупки в России. Лучшим смартфоном в категории бюджетных признали Xiaomi Redmi Note 10s. Специалисты отметили, что смартфон, в среднем стоящий около 19,5 тысячи рублей, по многим характеристикам превосходит более дорогие устройства.
Apple сняла с продажи популярные модели iPhone
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: