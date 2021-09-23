Эксперт рассказал, как сэкономить при покупке телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Часто при покупке мобильного телефона продавцы предлагают дополнительные опции и аксессуары. Аналитик Telecom Daily Илья Шаталин отмечает, что многие покупатели просто не знают настоящую стоимость чехла или защитного экран и не могут разобраться в условиях страховки от кражи, существенно переплачивая. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

"Многим навязывают страховку от кражи телефона. Вроде, на первый взгляд, полезная услуга. Но в договоре страхования есть условие, согласно которому стоимость телефона будет возвращена только если кража была совершена из квартиры. Абсурдность и надуманность подобного требования очевидна: кто будет оставлять мобильный телефон дома, если его специально покупают, чтобы всегда носить с собой?" – подчеркивает Шаталин, говоря о бессмысленности таких страховок.

По словам эксперта, нередко продавцы пользуются неопытностью покупателей и предлагают установить "пакет программного обеспечения".

"Порой за безумные деньги предлагается установить на телефон элементарные вещи – обычные бесплатные плееры, файловые менеджеры, приложения соцсетей и онлайн-банкинга", – пояснил Шаталин.

Аналитик рекомендует приобретать телефоны и аксессуары к ним онлайн, заказав доставку в пункт выдачи, где можно сразу проверить работоспособность устройства.

Ранее специалисты Роскачества обновили рейтинг дешевых смартфонов, назвав лучшие модели, доступные для покупки в России. Лучшим смартфоном в категории бюджетных признали Xiaomi Redmi Note 10s. Специалисты отметили, что смартфон, в среднем стоящий около 19,5 тысячи рублей, по многим характеристикам превосходит более дорогие устройства.

