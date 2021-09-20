Apple выпустила iOS 15 и iPadOS 15

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Новая версия операционной системы iOS стала доступна для устройств Apple. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Релиз публичных версий iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 состоялся в один день. Чтобы обновить смартфон или планшет, необходимо выбрать соответствующий пункт в меню настроек.

Помимо обновленного дизайна, пользователям iPhone стал доступен новый режим "картинка в картинке", а также функция "Фокус", которая с помощью искусственного интеллекта отключает отвлекающие приложения. Приложение "Камера" научили распознавать текст и объекты на снимках. Также специалисты переработали приложения "Кошелек", "Погода" и "Карты".

В версии операционной системы для iPad улучшили виджеты: теперь их можно свободно перемещать по рабочему столу. Кроме того, появилась "Библиотека приложений", как в iOS. Изменилась и многозадачность, которая стала ближе к таковой в macOS.

В watchOS 8 появилась возможность создавать циферблаты на основе портретов, а также функция контроля качества сна и приложение "Осознанность" для медитации.

14 сентября Apple провела презентацию, на которой представила iPhone 13, в модельном ряду которого будут четыре версии – стандартная, mini, Pro и Pro Max. В новинках улучшены камеры, а также время автономной работы. Кроме того, были представлены два новых iPad: улучшения получили как базовая модель, так и мини-версия.

