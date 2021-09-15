Apple сняла с продажи три модели iPhone

Фото: depositphotos/bloodua

Американская компания Apple сняла с производства и продажи сразу три модели iPhone. Об этом свидетельствует каталог на официальном сайте производителя.

Покупателям стали недоступны версии iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

На данный момент в официальных магазинах Apple можно приобрести все модели новой линейки iPhone 13. Кроме того, на прилавках останутся iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.

Накануне Apple представила два новых планшета iPad. Улучшения получили как базовая модель, так и мини-версия. Кроме того, на презентации показали седьмое поколение Apple Watch.