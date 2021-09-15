Apple сняла с продажи три модели iPhone

19:13
Фото: depositphotos/bloodua
Американская компания Apple сняла с производства и продажи сразу три модели iPhone. Об этом свидетельствует каталог на официальном сайте производителя.
Покупателям стали недоступны версии iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.
На данный момент в официальных магазинах Apple можно приобрести все модели новой линейки iPhone 13. Кроме того, на прилавках останутся iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.
Накануне Apple представила два новых планшета iPad. Улучшения получили как базовая модель, так и мини-версия. Кроме того, на презентации показали седьмое поколение Apple Watch.
Эксперт объяснил, почему iPhone 13 можно назвать iPhone 12S
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