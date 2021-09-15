Пользователи соцсетей высказались о новом iPhone 13

Компания Apple презентовала обновленную линейку гаджетов. Флагманом стал iPhone 13, который выйдет в нескольких версиях. Однако многие пользователи интернета отнеслись к новому смартфону скептически. Расскажем, какие споры развернулись вокруг "яблочного" гаджета.



Ожидаемая новинка

В Apple постарались удивить поклонников новыми техническими характеристиками. В базовой и мини-версии iPhone 13 поставили одинаковый дисплей Super Retina XDR. Важным элементом дизайна стал уменьшенный экранный вырез. На задний корпус поставили две камеры, съемку можно будет вести с помощью режима Cinematic Mode. Он позволяет быстро менять фокус. Интересно, что сами камеры теперь расположены по диагонали.

Также в iPhone 13 поставили улучшенный процессор и увеличили продолжительность работы. Новая модель продержится без подзарядки на 1,5–2 часа дольше предыдущей версии. Выбрать гаджет можно в пяти цветах.

Вместе с обычной и мини-версией в Apple показали модель iPhone 13 Pro. Одно из самых обсуждаемых обновлений – поддержка частоты обновления экрана до 120 Гц.



Премиальную версию гаджета разделили на модели Pro и Pro Max. Размер экрана у первого варианта составил 6,1 дюйма, у второй – 6,7 дюйма. А камеры смогут записывать видео в разрешении 4К. В линейке появится и модель с объемом памяти 1 терабайт.

Кроме того, все новые модели iPhone способны поддерживать стандарт сотовой связи 5G. В России цены на базовую и мини-версию стартуют от 69 990 и 79 990 тысяч рублей соответственно. iPhone 13 Pro можно будет купить от 99 990 тысяч рублей, модель Max – от 109 990 рублей.

Вместе со смартфонами на презентации показали обновленный iPad и часы Apple Watch 7. Предзаказ на гаджеты в России начнется с 22 сентября, в продажу они поступят 24 сентября.



"Не вижу смысла тратиться"

В Сети многие пользователи жалуются на дизайн новых "яблочных" смартфонов. В комментариях остроумно подметили, что между 12-й и 13-й моделью разница примерно такая же, как между моделями 2105 и 2107 автомобиля "Жигули". Пользователи высмеивают расположение камер, которое стало едва ли не единственным заметным изменением в дизайне.





пользователь Twitter под ником Король Теней Мы сделали камеры на нашем iPhone 13 по диагонали, чтобы все видели, что у тебя новый кредит.

"Главная рекламная кампания айфона 12 должна состоять из лозунга: "Мы поменяли местами камеры, с вас на штуку баксов больше", – шутит комментатор под псевдонимом essterikamira.

Цену новых моделей пропесочили многие пользователи Сети. Презентация не убедила их в том, что гаджеты того стоят. В соцсетях многие говорят, что представленный набор технических характеристик от Apple можно найти в смартфонах других компаний и заплатить за это меньше денег.

"Раньше ждал презентации Apple как праздник, а теперь с каждым годом все хуже и хуже. Нет вау-эффекта от слова "совсем". Что мы имеем на данный момент? Улучшение процессора и камер, которые не заметят 99% пользователей, а также 1 терабайт памяти, который никому не нужен. Для такого объема есть облачные хранилища", – делится мнением в комментариях "ВКонтакте" пользователь под ником Sergei Nemna.





пользователь Twitter под ником @tiocean С тех пор как взяла iPhone 11, просто не вижу смысла тратиться на дальнейшие выходящие модели. Нет объективно ну ничего, ради чего стоило бы переплатить в два раза.

Другой пользователь в своем комментарии цену iPhone 13 связал с увеличенной работой аккумулятора презентованных смартфонов.

"Новый iPhone работает на два часа больше. И ты тоже, если хочешь его купить", – пишет автор под ником Картошечка в мундире.

Однако далеко не все разделяют скепсис по поводу новых iPhone. Многие написали, что после презентации захотели купить себе "яблочные" новинки.





пользователь Twitter под ником Julia Это было завораживающе. Влюбилась в новые iPad mini и Watch 7. Режим съемки в iPhone 13 впечатляет!

Также многих пользователей порадовала цветовая гамма новых смартфонов. А некоторые комментаторы подметили обновление экрана iPhone 13, который стал более ярким и удобным.

