WhatsApp начнет преобразовывать голосовые сообщения в текст на iPhone

Фото: depositphotos/diego_cervo

Обладатели iPhone смогут воспользоваться уникальной функцией WhatsApp. Смартфоны Apple начнут преобразовывать голосовые сообщения в мессенджере в текст. Об этом сообщает WABetaInfo.

Пользователь сможет выбрать место в голосовом сообщении, которое нужно расшифровать. Текст же будет автоматически сохраняться в зашифрованной базе данных WhatsApp.

Новая опция – эксклюзив для Apple. В настоящее время она доступна бета-тестерам приложения.

Ранее в мессенджере Viber появилась функция блокировки входящих звонков с неизвестных номеров. Разработчики надеются, что это позволит защитить пользователей от мошенников.

