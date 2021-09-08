В Viber появилась функция, защищающая от мошенников

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В мессенджере Viber появилась функция блокировки входящих звонков с неизвестных номеров. Об этом сообщает "Газета.ру".

"На фоне участившихся случаев мошенничества через мессенджеры в России мы хотим дать возможность нашим пользователям оградить себя от общения с неизвестными контактами", – объяснила старший директор по развитию Rakuten Viber в странах СНГ Анна Мигаль.

Опция "Защита от лишних звонков" доступна всем пользователям мессенджера с российскими номерами. Она не включена по умолчанию, однако сделать это можно через настройки.

Благодаря ей пользователь не будет получать уведомления о входящих звонках с номеров, отсутствующих в телефонной книге, однако просмотреть их можно будет в разделе "Недавние вызовы".

Ранее стало известно, что с 1 ноября мессенджер WhatsApp откажется от поддержки старых моделей смартфонов. Речь идет об устройствах с версией Android 4.0.4 и ниже, а также гаджетах с версией iOS 9.

