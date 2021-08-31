Instagram обяжет пользователей указывать дату рождения

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Instagram будет направлять пользователям сообщения с просьбой вписать дату своего рождения, а в будущем намерен запретить пользоваться соцсетью без указания возраста. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на Facebook.

"Мы будем несколько раз показывать уведомление. Если к определенному моменту вы не сообщите свой день рождения, вам нужно будет сделать это, чтобы продолжить пользоваться Instagram", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст будут спрашивать при запуске приложения и в заглушках постов с контентом для взрослых, а достоверность данных соцсеть планирует проверять с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Разработчики считают, что данная мера позволит персонализировать рекламу и обеспечить защиту детей.

На данный момент новые аккаунты детей младше 16 лет в Instagram создаются автоматически закрытыми, это позволяет обезопасить молодых пользователей. Кроме того, соцсеть не позволяет взрослым отправлять личные сообщения людям младше 18 лет, если те на них не подписаны.

Разработчики уточнили, что уже проверяют достоверность возраста в аккаунтах. Соцсеть делает это с помощью анализа записей с поздравлениями в честь дня рождения.

Ранее американская компания Facebook запретила контент, связанный с запрещенным в РФ движением "Талибан", в социальных сетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp.