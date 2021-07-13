Instagram запустил функцию проверки безопасности профиля

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В социальной сети Instagram появилась новая функция Security Checkup, которая позволит пользователям защитить свои аккаунты. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта", – говорится в сообщении.

Новая функция поможет проверить, выполнялся ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице и проверить аккаунты, которые могли подвергнуться взлому.

В сообщении напомнили пользователям использовать двухфакторную идентификацию и добавить номер телефона и почту для обеспечения безопасности.

Ранее Instagram анонсировал масштабные изменения. Соцсеть будет ориентироваться на развитие формата видео, а в лентах пользователей будет больше постов из аккаунтов не из числа подписок. Сейчас посмотреть рекомендованное можно только через специальную вкладку.