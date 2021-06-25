В Instagram может появиться возможность публикации постов с компьютера – СМИ

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В социальной сети Instagram может появиться функция, которая позволит пользователям публиковать свои фотографии и видео с помощью компьютера. Об этом со ссылкой на представителя американской компании Facebook Кристину Пай сообщает агентство Bloomberg.

"Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров. Чтобы усовершенствовать этот процесс, мы тестируем возможность создавать сообщения в ленту Instagram через браузер на персональном компьютере", – говорится в сообщении.

При этом у части пользователей такая функция уже заработала в тестовом режиме. Об этом накануне сообщило издание TJ. В компьютерной версии приложения в правом верхнем углу появился значок "+" для загрузки фото и видео. Отмечается, что доступны и функции редактирования – можно изменить размер изображения и наложить фильтры.

Ранее сообщалось, что российские пользователи социальной сети Instagram получат возможность создавать и просматривать короткие развлекательные видео в специальной вкладке Reels.